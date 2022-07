Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor falschem Telekommitarbeiter

Ludwigshafen (ots)

Im Jakobsgarten und in der Georg-Ludwig-Krebs Straße war am 12.07.2022, gegen 15:00 Uhr, ein vermeintlicher Telekommitarbeiter unterwegs. In beiden Fällen versuchte dieser in die Wohnung zu kommen. Einmal unter dem Vorwand Leitungen für ein Angebot zu messen, im anderen Fall zur Inaugenscheinnahme des Routers. Beide Wohnungsinhaber ließen die Person nicht hinein. Haben Sie etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

