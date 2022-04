Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Geldbeuteldiebstähle

Ludwigshafen (ots)

Am 31.03.2022, gegen 09:10 Uhr, war ein 73-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Hoheloogstraße einkaufen. Dort wurde ihm sein Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche gestohlen. Im Geldbeutel waren unter anderem etwa 100 Euro Bargeld.

Gegen 11:00 Uhr kaufte eine 66-Jährige in einem Supermarkt in der Schützenstraße ein. Während dem Einkaufen wurde sie von einem unbekannten Mann angerempelt und dachte sich nichts dabei. Zuhause angekommen, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen worden war. In der Geldbörse befanden sich unter anderem etwa 150 Euro Bargeld.

Gegen 11:30 Uhr befand sich ein Ehepaar in einem Einkaufsmarkt in der Maudacher Straße und wollte einkaufen. Der 98-Jährige hatte den Einkaufswagen bei sich und entfernte sich für einige Minuten von seiner 81-jährigen Ehefrau. Als er sich im Gang beim Obst und Gemüse befand, näherten sich ihm zwei Männer und eine Frau mit einem Einkaufswagen. Die drei schauten sich in den Regalen um und legten vereinzelt Produkte in ihren Einkaufswagen. Dabei näherten sie sich immer wieder sehr nahe dem 98-Jährigen. Als er weiter ging, verfolgten sie ihn. Einer der Männer ging dabei unmittelbar hinter ihm, griff in seine Jackentasche und nahm seine Geldbörse heraus. Unmittelbar danach ließ die unbekannte Frau den Einkaufswagen im Markt stehen und alle drei verließen den Einkaufsmarkt. In der schwarzen Ledergeldbörse des 98-Jährigen befanden sich unter anderem knapp 800 Euro Bargeld. Da die Täter medizinische Masken trugen, waren sie nur schwer erkennbar. Der Täter, der die Geldbörse aus der Jacke nahm, trug eine schwarze Basecap mit der weißen Aufschrift "QUEEN".

Gegen 12:15 Uhr war eine 18-Jährige in einem Drogeriemarkt in der Rheingalerie einkaufen. Nachdem sie bezahlt hatte, steckte sie ihren Geldbeutel in ihre Jackentasche. Kurz bevor sie den Drogeriemarkt verließ, lief ein Mann an ihr vorbei, der ihr seltsam vorkam. Etwas später bemerkte sie dann, dass ihr Geldbeutel verschwunden war. Der Unbekannte war etwa 20-25 Jahre alt, circa 1,80 m groß, hatte braune, kurze Haare und war komplett weiß bekleidet.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Ausweise und andere Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper.

Sobald Sie bemerken, dass Ihre Kreditkarten gestohlen wurden, lassen Sie sie sperren.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell