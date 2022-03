Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Gartenhäuser

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 06.03.2022, gegen 19:30 Uhr und dem 07.03.2022, gegen 12:20 Uhr brachen unbekannte Täter in Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage in der Kallstadter Straße ein. Sie hebelten die Türen auf und stahlen überwiegend Solarbatterien. Zudem stahlen sie Kaffeemaschinen, Akkuschrauber, Kabeltrommeln, Winkelschleifer, Geschirr und Getränke. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell