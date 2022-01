Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nicht auf Telefonbetrug reingefallen

Ludwigshafen (ots)

Ein 71-jähriger Mann aus Ludwigshafen erhielt am 18.01.2022 und am 21.01.2022 verdächtige Anrufe. In beiden Fällen meldete sich eine Frau und gab sich als Microsoftmitarbeiterin aus. Der Senior durchschaute sofort die bekannte Betrugsmasche und legte auf.

Wieder einmal häufen sich betrügerische Anrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, die behaupten, der PC sei virenverseucht.

-Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

- Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

