Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wer hat etwas gesehen

Ludwigshafen (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am 30.08.2021, gegen 22 Uhr, in der Kriemhildstraße ein wankender und stark blutender Mann auf. Die Beamten sprachen ihn an und führten eine Personenkontrolle durch. Der Mann gab ihnen dabei zu verstehen, dass er geschlagen und sein Geld geraubt worden sei. Genauere Angaben macht er nicht. Er wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen sich zu melden. Wer hat im Bereich Kriemhildstraße etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

