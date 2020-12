Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei mit mehreren Personen - Zeugen und Geschädigte/r gesucht!

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 10. Dezember 2020, gegen 18.30 Uhr, kam es von Ludwigshafen-Oggersheim kommend kurz vor Orteingang Ludwigshafen-Ruchheim auf der L524 zwischen mehreren Personen zu einer Schlägerei, wobei der/die vermeintliche Geschädigte/r bislang nicht ermittelt werden konnte. Ebenso sind die Tatumstände bislang völlig unklar. Zeugen wollen einen beigefarbenen Kleinwagen am Straßenrand stehend gesehen haben, dessen Fahrer/in vermutlich mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Wenn sie Hinweise zum Tathergang, zu Personengruppen und/oder Fahrzeugen machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 / 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de

