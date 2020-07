Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Ludwigshafen (ots)

Nach einer Schlägerei am Mittwoch (08.07.2020) mit 20 bis 30 Beteiligten sucht die Polizei nun Zeugen. Gegen 17.36 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über einer Schlägerei mit mehreren Personen im Bereich des Rathausplatzes ein. Als die Polizei erschien war die Auseinandersetzung bereits beendet und es konnte lediglich ein verletzter 37-Jähriger angetroffen werden. Der Mann kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun den Auslöser der Auseinandersetzung und sucht Zeugen, die Informationen zu den Beteiligten erbringen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

