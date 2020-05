Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag (04.05.2020) auf Dienstag (05.05.2020) Zugang in eine Tiefgarage im Bereich des Neustadter Rings. Dort wurde die Fahrerscheibe eines Pkws eingeschlagen. Ob etwas gestohlen ist derzeit noch unklar. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

