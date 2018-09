POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbrüche in Kindergärten

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht vom 05.09.2018 auf den 06.09.2018, 08.45 Uhr, brachen Unbekannte in zwei Kindergärten im Stadtgebiet ein. In die Kindertagesstätte "Kecke Spatzen" im Edinburger Weg, gelangten die Täter durch Aufhebeln der Terrassentür. In den Räumen betraten sie mehrere Räume und durchsuchten diese. Was entwendet wurde steht noch nicht fest.

In die Kindertagesstätte im Londoner Ring wollten die Unbekannten ebenfalls durch eine Glastür im rückwärtigen Bereich eindringen. Dies gelang nicht. Sie schafften es dann aber das Fenster zum Büro der Tagesstätte zu öffnen. Dieses Büro und weitere Räume durchsuchten sie und stahlen dort eine Spielekonsole, eine Holzkiste und mehrere RNV Einzelfahrscheine.

Die Polizei sucht Zeugen! Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

