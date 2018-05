POL-PPRP: Ludwigshafen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots) - Am 04.05.2018, gegen 12:36 Uhr, achtete der Fahrer eines Lastkraftwagens nur auf sein Navigationsgerät und nicht auf die tatsächliche Straßenführung, weshalb er von der L523 aus Fahrtrichtung Ludwigshafen kommend auf den Fahrstreifen der Gegenfahrbahn wechselte und auf dieser etwa 1,5km weiter in Richtung Frankenthal fuhr, bis er schließlich durch das engagierte Eingreifen des Fahrers eines Abschleppunternehmens zum Anhalten bewegt werden konnte. Dieser meldete den Vorfall sogleich der Polizei. Die L523 in Fahrtrichtung Ludwigshafen musste für etwa eine Stunde gesperrt werden, damit der 32-jährige Fahrer aus Rumänien von der Polizei wieder auf die richtige Spur und von dort aus auf die Dienststelle gelotst werden konnte. Dort wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die verantwortliche Speditionsfirma des Fahrers musste außerdem einen Ersatzfahrer für den LKW nach Ludwigshafen schicken.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

