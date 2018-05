POL-PPRP: Bellheim - Versuchter Überfall auf Supermarkt

Bellheim (ots) - Am 04.05.2018, um 15.00 Uhr, betrat ein 19jähriger Mann aus Germersheim den Netto-Markt in der Fortmühlstrasse in Bellheim. Unter Vorhalt eines Messers versuchte er den Kasseninhalt bei der 41-jährigen Kassiererin zu erpressen. Da die Kassiererin ihm kein Geld gab, ließ der Heranwachsende von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß. Hierbei wurde er von dem 32-jährigen Zeugen verfolgt und konnte schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei dem Vorfall und der anschließenden vorläufigen Festnahme durch den Zeugen kamen keine Personen zu Schaden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung dauern an.

