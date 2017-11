POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Abgelenkt und Handtasche gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am 16.11.2017 gegen 15.15 Uhr wurde eine 68-Jährige an ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Prälat-Caire-Straße von einem unbekannten Mann angesprochen, der sie nach einer Wegbeschreibung fragte. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass ihre Handtasche, die sie auf den Beifahrersitz gelegt hatte, aus dem unverschlossenen Auto gestohlen wurde, vermutlich von einem weiteren Täter, den sie aber nicht bemerkte, da sie in das Gespräch vertieft war. In der Handtasche befanden sich Bargeld und ein Nokia Handy sowie ein goldenes Glasfeuerzeug, eine kleine Louis Vuitton Tasche, ein silbernes Sturmfeuerzeug sowie ein silberner Kugelschreiber im Gesamtwert von etwa 1.600 Euro. Der Mann, der sie in das Gespräch verwickelte, war etwa 40 Jahre, 1,75 m und schlank. Er hatte braune Haare und trug einen 3-Tage Bart. Bekleidet war er mit einer grauen Wollmütze und einer dunklen Winterjacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

