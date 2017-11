POL-PPRP: (Speyer) - Überfall auf Tankstelle

Speyer (ots) - Am 16.11.2017 gegen 20.50 Uhr betrat ein unbekannter Täter eine Tankstelle in der Industriestraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Kassiererin auf, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Die Kassiererin kam der Aufforderung nach und gab ihm das Geld in Höhe von mehreren hundert Euro. Daraufhin flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Er war etwa 1,60 m groß, trug eine dunkle Mütze und einen Kapuzenpulli sowie eine graue Jacke und Hose. Zudem hatte er eine Umhängetasche in Tarnmuster dabei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

