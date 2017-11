POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Vier Autos rundherum zerkratzt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 14.11.2017 gegen 18.00 Uhr und dem 15.11.2017 gegen 08.00 Uhr zerkratzten unbekannte Täter vier Autos in der Anglerstraße im Stadtteil Edigheim, die ordnungsgemäß im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt waren. Alle Autos wurden rundherum beschädigt, so dass davon auszugehen ist, dass es sich um die gleichen Täter handelt. Da die zerkratzten Bereiche sehr großflächig sind, ist von einer Gesamtschadenshöhe von mindestens 10.000,-EUR auszugehen. Bei den beschädigten Autos handelt es sich um einen schwarzer 3er BMW, einen blauen Mercedes C-Klasse, einen grauen Mercedes C-Klasse sowie einen grauen Citroen C 8. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Aufklärung der Taten beitragen können, sich zu melden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

