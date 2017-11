POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unfall auf der K 3

Ludwigshafen (ots) - Am 15.11.2017 gegen 18.45 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf der A 650 aus Richtung Bad Dürkheim kommend in Richtung Ludwigshafen Mitte. Er verließ die Ausfahrt an der Anschlussstelle Oggersheim-Süd und wollte an der Einmündung A 650 / K 3 nach links auf diese abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Autofahrer, der die K 3 aus Richtung Speyerer Straße in Richtung Mannheimer Straße befuhr. Der 57-Jährige fuhr frontal in die Fahrzeugfront des 28-Jährigen. Dadurch wurden die beiden Fronten beider Autos vollständig zerstört. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Die beiden Fahrer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und half beim Absperren der Straße. Die K 3 wurde im Einmündungsbereich für etwa 90 Minuten gesperrt bis beide Autos abgeschleppt waren und die Straße durch eine Spezialfirma gereinigt war.

