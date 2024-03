POL-PDLU: Fahrt unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) - Ein 13-jähriger Junge stellte seinen E-Scooter der Marke Xiaomi am Donnerstag in der Zeit zwischen 7 - 16 Uhr an seiner Schule in der Straße Im Erlich verschlossen ab. Als er nach dem Unterricht wieder mit dem Fahrzeug nachhause fahren wollte, hatte ein unbekannter Täter dieses bereits entwendet. Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Schule im Erlich verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann ...

