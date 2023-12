Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Einbruch in Firma

Frankenthal (ots)

In der Zeit von 22.12.2023 bis 24.12.2023 brachen bisher unbekannte Täter in eine Fensterbaufirma in der Carl-Zeiss-Straße ein. Nachdem sie zunächst ein Rolltor aufbrachen, hebelten sie im Innern der Produktionshalle mehrere Werkzeugschränke und Büroräume auf. Die Schadenshöhe und das Diebesgut sind derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

