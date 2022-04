Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollerdiebstahl

Frankenthal (ots)

Am späten Abend des 21.04.2022 stellte der Geschädigte seinen Roller vor einem Wohnhaus im Foltzring in Frankenthal ab. Am nächsten Mittag stellte er fest, dass der Roller durch unbekannte Täter entwendet wurde.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

