Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Kinder begehen Ladendiebstahl

Mutterstadt (ots)

Am Montag, 28.02.2022, gegen 14:45 Uhr, wurde in einem Geschäft in der Ludwigshafener Straße ein Geschwisterpaar beim Ladendiebstahl erwischt. Sowohl das 11-jährige Mädchen als auch der 8-jährige Junge trugen unter ihren eigentlichen Hosen je eine Jeans, die beim Verlassen des Geschäfts nicht gezahlt wurde. Mit den altersbedingt strafunmündigen Kindern wurde ein erzieherisches Gespräch geführt und beide sodann an einen Erziehungsberechtigen überstellt. Das Jugendamt wurde in Kenntnis gesetzt.

