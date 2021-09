Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Kita

Speyer (ots)

Am 06.09.2021 um 00:33 Uhr bemerkte ein Zeuge Licht und ein offenes Fenster in einer Kita in der Hilgardstraße. Daraufhin flüchtete ein Mann aus dem Objekt vor dem Zeugen und rannte in den Park. Er konnte nicht mehr eingeholt werden. Bei Überprüfung der Kita wurde festgestellt, dass eine Tür auf der Rückseite aufgehebelt war. In der Kita selbst wurde große Unordnung festgestellt. Die Schadenshöhe und Fehlbestände sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Der flüchtige Tatverdächtige wird als etwa 175 cm groß mit längerem, ungepflegtem Haar beschrieben. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell