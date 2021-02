Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Auffahrunfall nach Abrutschen vom Bremspedal; eine Person verletzt (12/1302) 13.02.2021, 10:00 Uhr

Speyer (ots)

Am Vormittag des 13.02.2021 kam es auf einer Kreuzung der K25 in Richtung Mechtersheim zu einem Auffahrunfall zweier Fahrzeuge. Der 72-jährige Fahrer des auffahrenden Pkw aus Römerberg rutschte aufgrund regennasser Schuhe beim Bremsen vom Pedal ab und prallte gegen das vor ihm stehende Fahrzeug einer 67-Jährigen, welche nach links in die Rauhweiden abbiegen wollte. Die Dame wurde bei dem Aufprall leicht verletzt; insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.

