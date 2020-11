Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Angelrollendieb fliegt bei Wiederholungstat auf (51/1711, 51/1911)

SpeyerSpeyer (ots)

16.11 und 19.11.2020

Bereits am Mittwoch beanzeigte der Betreiber eines Angelgeschäftes in der Industriestraße über das Onlineportal der Polizei ein Ladendiebstahl vom 16.11. Ein unbekannter männlicher Täter entwendete dabei eine Angelrolle im Wert von 100EUR und verließ das Geschäft. Nachdem der Täter, von dessen erster Tat Aufzeichnungen der Videoüberwachung vorlagen, am Donnerstag erneut das Geschäft betrat und abermals eine Angelrolle im Wert von 100EUR entwendete, verständigte der Geschäftsinhaber telefonisch die Polizei. Diese konnten den 73-jährigen Ladendieb aus Haßloch noch im Geschäft antreffen, ihn mit den Taten konfrontieren und seine Personalien erheben. Ihn erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahl.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell