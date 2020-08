Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geldbörsendiebstahl

Speyer (ots)

01.08.2020, 14:00 Uhr: 350 Euro, EC-Karte und Ausweis befanden sich in der Geldbörse, die aus einer Handtasche in einem Geschäft in der Postgalerie entwendet wurde, vermutlich während die Geschädigte gerade ein Paar Schuhe anprobierte. Hinweise auf eine oder mehrere verdächtige Personen in der Postgalerie zu diesem Zeitpunkt nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

