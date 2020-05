Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Bushaltestelle beschädigt

Otterstadt (ots)

In der Nacht zum 23.05.2020 wurden bei der Bushaltestelle in der Mannheimer Straße zwei Glasscheiben zerstört. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-101 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

