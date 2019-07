Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mit Krankenfahrstuhl auf der B39 unterwegs (32-0807)

Speyer (ots)

08.07.2019, 13:45 Uhr

Ein Verkehrsteilnehmers informierte die Polizei am Montag gegen 13:45 Uhr über eine mit einem Krankenfahrstuhl auf der B39 in Richtung Salierbrücke fahrende Frau. Diese konnte dann durch eine Streife wie beschrieben auf der B39 fahrend festgestellt werden. Die 68jährige Frau aus Dudenhofen bedauerte gegenüber der Polizei ihr Verhalten und gab an, sich verfahren zu haben. Sie wurde durch die Streife begleitet und sicher von der B39 verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell