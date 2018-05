POL-PDLU: Bobenheim- Roxheim - Offen stehender PKW - Grober Unfug

Frankenthal (Pfalz) (ots) - In den Fuchslöchern in Bobenheim-Roxheim, in der Nacht vom 05.05.2018, um 01:00Uhr bemerkt ein Mann, dass der PKW seiner Frau mit geöffneten Türen und blinkendem Licht auf der Straße steht. Die verständigten Polizeibeamten stellen fest, dass alle Türen inklusive der Motorhaube offen standen und das Warnblinklicht eingeschaltet war. Aufbruchspuren, Beschädigungen oder Veränderungen werden an den Fahrzeugtüren und am Fahrzeug nicht festgestellt, aus dem Inneren ist zudem nichts entwendet. Auch lässt sich der PKW noch einwandfrei starten und führen. Es ist davon auszugehen, dass das Auto nicht ordnungsgemäß verschlossen wurden und unbekannte Personen dies zum Anlass nahmen Unfug mit dem stehenden PKW zu treiben.

Leider kommt es immer wieder zu Diebstählen aus Pkw, bei denen die Fahrzeuge nicht oder nicht richtig verschlossen waren. Die Polizei rät daher: -Schließen sie ihr Fahrzeug immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit. -Achten sie darauf, dass alle Fenster vollständig verschlossen sind. -Lassen sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Wir wollen, dass sie sicher leben - ihre Polizei Frankenthal.

