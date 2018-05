POL-PDLU: Beinahe-Unfall eines unter Medikamenteneinfluss stehenden Fahrradfahrers

Speyer (ots) -

Ein 23-jähriger Speyrer Fahrradfahrer fuhr am Freitagmorgen gegen 09:45 Uhr auf der Industriestraße in Speyer in den Gegenverkehr, sodass es beinahe zum Verkehrsunfall kam. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug handelte es sich um einen Dienstwagen der Polizei. Beim Erblicken des Polizeibeamten stieg der Fahrer von seinem Fahrrad ab und flüchtete in Richtung Pfaugasse. Dort konnte er durch ein weiteres Streifenteam eingeholt und angehalten werden. Nun konnte auch der Grund der fehlenden Fahrtüchtigkeit und des Flüchtens vor der Polizei festgestellt werden: Der Fahrradfahrer stand erheblich unter Medikamenteneinfluss. Die Entnahme einer Blutprobe sowie Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folge dieses Fehlverhaltens.

