POL-PDLU: Speyer - Rotlicht missachtet (27-2702)

Speyer (ots) -

27.02.2018, 12.45 Uhr Das Rotlicht der Ampelanlage an der Kreuzung Iggelheimer Straße / Landwehrstraße hat ein 76-jähricher Mofa missachtet. Beim Linksabbiegen in die Landwehrstraße kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW, der geradeaus über die Kreuzung in Richtung B 9 fuhr. Der Mofafahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Schaden: 1200 Euro

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell