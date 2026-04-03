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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht vor Barbershop

Haßloch (ots)

Am 30.03.2026 ereignete sich gegen 15:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht vor einem Barbershop in der Bahnhofstraße in Haßloch. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren den rechten Außenspiegel eines geparkten PKW. Der Geschädigte, welcher sich gerade im Barbershop aufhielt, wurde von einem unbekannten Kunden auf das Unfallgeschehen aufmerksam gemacht. Es ist nicht auszuschließen, dass auch weitere vor dem Barbershop befindliche Person sachdienliche Hinweis zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können. Die Polizei Haßloch bittet um entsprechende Zeugenmeldungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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