Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Unbekannte beschmieren Schulgebäude in Wachenheim

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 16.01.2026, 14:00 Uhr bis 19.01.2026, 06:00 Uhr kam es an der Integrierten Gesamtschule in Wachenheim zu Farbschmierereien und Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter brachten an der Fassade der Schule sowie an der Außenfassade der Turnhalle mehrere Schmierereien mit schwarzer und blauer Sprühfarbe an. Zudem wurde eine in der Nähe befindliche Gittertür beschädigt. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

