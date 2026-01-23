Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Wachenheim) - Unbekannte beschmieren Schulgebäude in Wachenheim
BAD DÜRKHEIM (ots)
Im Zeitraum von 16.01.2026, 14:00 Uhr bis 19.01.2026, 06:00 Uhr kam es an der Integrierten Gesamtschule in Wachenheim zu Farbschmierereien und Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter brachten an der Fassade der Schule sowie an der Außenfassade der Turnhalle mehrere Schmierereien mit schwarzer und blauer Sprühfarbe an. Zudem wurde eine in der Nähe befindliche Gittertür beschädigt. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell