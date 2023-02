Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger

Grünstadt (ots)

Leichte Verletzungen trug ein Fußgänger davon, der gestern (14.02.2023) gegen 18:50 Uhr von einem Pkw erfasst wurde. Die Fahrerin des Pkw befuhr die Obersülzer Straße vom Verkehrskreisel Innenstadt kommend in Richtung Vorstadt und wollte nach links in die Kirchheimer Straße einbiegen. Der Fußgänger überquerte die Fahrbahn der Obersülzer Straße in Höhe der Einmündung Kirchheimer Straße und wurde von der Autofahrerin übersehen, so dass es zur Kollision kam, infolge derer der er zu Boden stürzte. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

