Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 12.01.2023 gegen 15:30 Uhr wurde ein Verkehrsschild in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Fiat Panda beschädigte im Vorbeifahren das Verkehrsschild und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Schild entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte einen Teil des Kennzeichens des Fiat als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Gegen den unbekannten Fahrer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

