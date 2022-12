Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Grünstadt (ots)

Am Freitag, 09.12.2022 in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:45 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Schillerstraße in Grünstadt am Straßenrand geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Pkw Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359 9312-0) entgegen.

