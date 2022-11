Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Citroen ausgebrannt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 23.11.2022 gegen 23:00 Uhr wurde ein brennender Citroen Xsara in der Bruchstraße in Bad Dürkheim gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ermittlungen ergaben, dass der Citroen bereits seit 2 Wochen aufgrund eines Kupplungsschadens dort verschlossen abgestellt worden war. Ob es sich um eine Brandstiftung handelt ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wurde keine Person verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

