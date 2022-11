POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mit leerer Fahrzeugbatterie liegen geblieben

Neustadt/Weinstraße (ots) - Vorsicht vor betrügerischen Spendensammlern! Am 22.11.2022, gegen 10:30 Uhr, klingelte ein Mann in der Karl-Peters-Straße an einer Haustür und gab an, für "Die Tafel" Spenden zu sammeln. Zur Untermauerung zeigte er einen gefälschten Ausweis vor und überreichte der Dame als kleine Aufmerksamkeit für ihre Spende ein Microfasertuch. "Die Tafel" sammelt keine Spenden an den Haustüren! Der ...

mehr