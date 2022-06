Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - erneut mehrere Anrufe von Enkeltrick-Betrügern

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 21.06.2022 bis 22.06.2022 wurden insgesamt 13 Einwohner in Bad Dürkheim, Freinsheim und Wachenheim durch sogenannte "Enkeltrick-Betrüger" angerufen. Die bislang unbekannten Anrufer, die ihre Rufnummer teilweise unterdrückt hatten, gaben sich als Enkelkinder oder Kinder der Angerufenen aus. Aufgrund eines Verkehrsunfalles, bei dem ein Mensch verstorben wäre, benötigten sie dringend Bargeld um die Kaution zu bezahlen. Die Angerufenen reagierten alle vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten Angehörige und die Polizei in Bad Dürkheim. Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden. Ermittlungen ergaben, dass viele der Rufnummern im Telefonbuch hinterlegt waren.

Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell