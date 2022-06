Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - Diebstahl von Werbeplakaten

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 20.06.2022 18:00 Uhr bis 21.06.2022, 14:00 Uhr wurden in Friedelsheim insgesamt 5 Werbeplakate entwendet. Vereinsvertreter des TuS Friedelsheim hatten die Plakate, die für ein Sommerfest werben sollten, aufgehängt. Wer die Plakate abgehängt und entwendet hat, ist bislang nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

