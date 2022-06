POL-PDNW: Unfall mit zwei Verletzten und zwei Totalschäden

Grünstadt (ots) - Am gestrigen Donnerstag, 02.06.22, kurz nach 17 Uhr zündete ein Mann mehrere Rucksäcke der Auslage vor einem Ladengeschäft in der Grünstadter Fußgängerzone an. Der etwa 40-jährige trug ein Fußballtrikot und kurze helle Hosen. Er entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr