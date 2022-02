Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Forst an der Weinstraße (ots)

Gegen 03:40 Uhr am frühen Sonntagmorgen verständigten Anwohner die Polizeiinspektion Haßloch über mehrere Personen, welche in der Weinstraße in Forst geparkte Fahrzeuge beschädigen würden. Die eintreffenden Streifen konnten trotz intensiver Fahndung keine Personen mehr antreffen. Es konnten 5 Pkw festgestellt werden, welche durch die bisher unbekannten Täter beschädigt wurden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, auch nicht ob noch weitere Fahrzeuge betroffen sind. Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

