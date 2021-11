Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Bagger beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 12.11.2021 17:00 Uhr bis 15.11.2021, 09:00 Uhr wurde ein, auf einem Firmengelände im Bruch in Bad Dürkheim, abgestellter Bagger von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die Seitenscheibe wurde eingeschlagen. Weiterhin wurde erfolglos versucht den Tankdeckel aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

