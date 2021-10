Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/W.) - Versuchter Diebstahl aus mehreren PKW

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht auf Sonntag, den 24.10.2021, gegen 02:30 Uhr meldet ein aufmerksamer Bürger eine männliche Person, die sich an den Fahrzeugen in der Weinstraße im Ortsteil Hambach zu schaffen macht. Auf Ansprache durch den Mitteiler reagierte der unbekannte Täter aggressiv und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Diedesfeld. Anschließende Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann mit einer weißen Jacke verliefen negativ. Vor Ort wurden zwei geöffnete und nach Wertgegenständen durchwühlte Fahrzeuge festgestellt. Wie die verschlossenen PKW geöffnet wurden ist bislang unklar. Aktuell ist davon auszugehen, dass kein Diebesgut erlangt werden konnte.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell