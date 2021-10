Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

Grünstadt (ots)

Am Samstag den 16.10.2021 verschafften sich unbekannte Täter im Tatzeitraum von 09:30 bis 13:00 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Bereich des Grünstadter Berges. Im Einfamilienhaus wohnt ein 77-jähriges Ehepaar, welches am Morgen gemeinsam das Haus verließ. Der Ehemann kehrte jedoch gegen 11:00 Uhr kurzzeitig ins Haus zurück, machte hier aber noch keine Feststellungen. Vermutlich wurden die Täter durch die Rückkehr gestört. Denn letztlich konnte durch das Ehepaar bei einer späteren Begehung ihres Hauses festgestellt werden, dass nichts fehlte. In verschiedenen Räumen standen mehrere Schranktüren und Schubladen auf. Die Polizeiinspektion Grünstadt bittet um Hinweise. (B.H.)

