Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Zeugen gesucht - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum vom 18.09.21 - 21.09.21 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Heckenpfad in Bad Dürkheim ein. Sie stahlen Gemälde, Silberbesteck und ein Fernsehgerät. Der Abtransport des Diebesgutes dürfte mittels eines Fahrzeugs erfolgt sein. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Bereich des Heckenpfads auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 - 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

