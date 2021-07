Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unglaubliche Ergebnisse bei Geschwindigkeitskontrollen auf der BAB 650 - Messfehler ausgeschlossen

Bild-Infos

Download

BAB 650 (ots)

Am 22.07.2021 - 27.07.2021 führte der Geschwindigkeitsmesstrupp der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt auf der BAB 650, Gemarkung Ludwigshafen, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, eine Geschwindigkeitsmessung mittels teilstationärer Geschwindigkeitsmessanlage durch. In der ersten Nacht konnten die absoluten Spitzenreiter festgestellt werden. Es handelt sich um zwei junge Fahrzeugführer aus dem Rhein-Pfalz Kreis, die mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen, BMW M4 und Mercedes AMG, die zulässige Geschwindigkeit um 159 km/h und 135 km/h überschritten. Sie wurden mit 249 km/h und 225 km/h geblitzt! Die Verstöße wurden durch das Messsystem innerhalb einer Sekunde festgestellt und abgelichtet, sodass von einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen ausgegangen wird. Zwei Strafanzeigen nach § 315 d StGB wurden gegen die Fahrer erstattet. Ob der Halter beider Fahrzeuge, ein 22jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, ein Fahrzeug auch selbst gesteuert hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In diesem Zeitraum passierten 72048 Kraftfahrzeuge die Messstelle wovon 3142 Fahrzeugführer schneller als die erlaubten 90 km/h waren.

Bei Rückfragen: Peter Hainsch, ZVD, Tel.: 06235/495-4301

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell