Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Unfallflucht; 5.000 Euro Schaden

Haßloch (ots)

Nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, bei dem ein Schaden von 5.000 ,- Euro zurückgelassen wurde, sucht die Polizei Haßloch nach dem Verursacher. Es dürfte ein LKW gewesen sein, der im Zeitraum vom 6. - 11. Februar in der Rudolf-Diesel-Straße die Front eines roten MAN-Kippers beschädigte und flüchtete. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

