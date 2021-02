Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Unter Drogeneinwirkung Pkw geführt

PI Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, 04.02.2021 gegen 15:40 Uhr wurde der Fahrer eines VW Golfs in der St.-Kilian-Straße in Grünstadt festgestellt und anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurden im Fahrzeug des 19-jährigen Mannes aus Wattenheim Kleinstmengen Marihuana im Fußraum festgestellt. Zudem bemerkten die Beamten bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten neben einem Bußgeld in Höhe von 500EUR auch ein Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg.

