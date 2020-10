Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Ehrliche Finderin

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 14.10.2020 gegen 17:00 Uhr konnte eine 30-jährige Frau Bargeld im Ausgabefach eines Geldautomaten feststellen, dass vermutlich vergessen wurde herauszunehmen. Der Geldautomat befand sich in einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Um den Besitzer vor dem Verlust des Geldes zu schützen zog sie das Bargeld aus dem Automat und übergab es einer Mitarbeiterin des Marktes. Das Bargeld wurde durch eine Streifenbesatzung sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Eigentümers werden am heutigen Tag bei der zuständigen Bank aufgenommen, damit der rechtmäßige Eigentümer sein Geld zurückbekommt. Der Finderin gebührt ein großes Lob für ihr ehrliches und vorbildliches Handeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell