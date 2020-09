Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Kirchheim/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, 13.09.2020 gegen 17:15 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann aus Kirchheim an der Weinstraße in der Bissersheimer Straße in Kirchheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten bei dem BMW-Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,27 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.

