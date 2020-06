Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - nicht verschlossener PKW

Bad Dürkheim (ots)

Am 29.06.2020 konnte im Rahmen der Streife in der Bruchstraße hinter der Tankstelle ein abgestellter PKW VW Golf festgestellt werden. Der PKW wies Unfallschäden auf, weshalb er näher in Augenschein genommen wurde. Die Unfallspuren waren offensichtlich schon älter. Zudem wurde festgestellt, dass der PKW nicht verschlossen war und der Zündschlüssel im Zündschloss steckte. Der im Handschuhfach aufgefundene Fahrzeugschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, der PKW verschlossen. Warum das Fahrzeug eines 69-jähirgen Halters aus der Südpfalz dort stand, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

