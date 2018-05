POL-PDNW: Noch eine Cannabiszuchtanlage bei Brandbekämpfung im Leiningerland entdeckt

Carlsberg (ots) - Am Mittwoch, den 02.05.2018, kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Gebäudebrand in Carlsberg. Betroffen war ein Einfamilienhaus. Der Hauseigentümer versuchte zunächst selber, die Flammen zu bekämpfen, was jedoch nicht gelang. Nachdem die Feuerwehren Carlsberg, Hettenleidelheim, Altleiningen sowie Obrigheim den Brand gelöscht hatten, konnte die Kriminalpolizei Neustadt mit der Brandursachenermittlung beginnen, wobei hierzu noch keine weiteren Angaben gemacht werden können. Im Rahmen der Brandbekämpfung konnte durch die Feuerwehr eine größere Marihuana Indoor-Plantage festgestellt werden. Diese bestand u.a. aus mehreren ausgewachsenen und erntereifen Pflanzen. Auch die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Stefan Molter

Telefon: 06321-854-109

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell